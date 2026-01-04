127-115. Michael Porter Jr. hunde a los Nuggets en Brooklyn

Era un partido de alto valor sentimental, ya que el entrenador de los Nets, Jordi Fernández, trabajó durante seis temporadas en los Nuggets, donde coincidió con parte de la actual plantilla y del cuerpo técnico.

De hecho, Fernández y el actual entrenador de los Nuggets, David Adelman, fueron compañeros en el cuerpo técnico de Michael Malone hasta 2022.

Adelman recuperó este domingo para la causa a Christian Braun y Aaron Gordon. Los Nuggets han empezado la temporada condicionados por una plaga de lesiones, entre ellas la del serbio Nikola Jokic, triple 'MVP' de la NBA.

Porter Jr., traspasado esta temporada a Brooklyn tras pasar toda su carrera en la NBA en Denver, firmó 27 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. En declaraciones a pie de pista, el alero aseguró que tenía este partido "marcado en el calendario".

Noah Clowney contribuyó con 22 puntos para los Nets, mientras que Day'Ron Sharpe y Cam Thomas anotaron 17 cada uno.

"Nunca es perfecto, pero esto se trata de competir y responder a los golpes del rival. Hubo distintos jugadores que aparecieron en momentos clave y eso es importante. Cuando varios anotan, el equipo es mucho más difícil de defender", aseguró en rueda de prensa Fernández.

"La generación de juego fue muy buena: quince asistencias en la primera mitad y catorce en la segunda. Abrimos bien la pista, hicimos el pase sencillo y lanzamos quince triples desde la esquina. Eso es una muy buena señal", añadió.

Para los Nuggets, Jamal Murray volvió a asumir el liderazgo con 27 puntos y 16 asistencias. Le acompañaron Tim Hardaway Jr. con 26 puntos, Peyton Watson con 23 y Aaron Gordon, que fue suplente en su regreso, con 20.

Los Nets (11-22) rompen con esta victoria con una mala racha de tres derrotas seguidas, mientras que los Nuggets (23-12) suman su segunda derrota en tres partidos sin Jokic.