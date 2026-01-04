El argentino Laprovittola, esencial en el 'Clásico' con una actuación para el recuerdo

Laprovittola, que solo se vio superado en valoración por el croata Mario Hezonja, quien acabó con 30 puntos en este apartado, resultó decisivo en el último cuarto, donde anotó 12 puntos y 5 asistencias para contribuir de manera notable a un resultado que cortó la racha de nueve derrotas seguidas en los 'Clásicos' para los suyos y la serie consecutiva de victorias como anfitrión de su rival en el torneo, que era histórica en la competición con 37.

El internacional albiceleste se quedó además muy cerca de entrar en la leyenda junto a su compatriota Facundo Campazzo, el único hasta la fecha que ha conseguido 20 puntos y 10 asistencias en un enfrentamiento de la Liga Endesa, según informa la acb, algo que logró en el año 2024. Ese registro también lo bordeó el serbio Sasa Djordevic, autor de 25 puntos y 8 asistencias en la final de 1997 con el Barça.

"No creía que podía pasar, pero yo me levanto todos los partidos creyendo que voy a estar bien, que voy a jugar bien, que si sigo el plan de partido el balón va a llegar a mi. Tengo grandes compañeros que confían mucho en mí, el club también lo hace. Hay días que salen las cosas, días que no. Vengo de lesión y estoy adaptándome, pero no quería cambiar en ningún momento, quería tener el balón en mis manos. Cuando me veo así disfruto mucho", dijo a la conclusión en los micrófonos de DAZN.

"Darío Brizuela se levantó hoy realmente mal y cuando pasa eso otros tenemos que dar pasos adelante, demostrar la calidad que tenemos. Por eso estamos en el Barça y somos jugadores que competimos al máximo nivel. Me duele todo ahora, pero tenía ganas de jugar y de demostrar en un 'Clásico', que es un partido muy grande. Había muchas cosas para hacer un gran partido", completó.

