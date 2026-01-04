Los Capitanes del brasileño Galvani derrotan a los Texas Legends en la G-League

Los Capitanes suman cuatro victorias y dos derrotas en la Conferencia del Oeste, mismo sector en el que Texans tiene dos victorias y cinco perdidos.

Por el equipo de la Ciudad de México, James Bouknight convirtió 22 puntos como el mejor anotador del equipo, seguido de Boo Buie, quien encestó 21 puntos.

Con los Legends, Sheldon Edwards se lució con 23 puntos, y Jeremiah Robinson-Earl destacó con doble-doble, anotó 20 y sumó 14 rebotes.

El quinteto de Galvani dominó el primer cuarto gracias a sus rápidas transiciones y a la mano caliente con la que arrancó James Bouknight, quien sumó 10 puntos, y al aporte del chileno Felipe Haase, 7 puntos, que contribuyeron a la ventaja de 31-25.

Capitanes bajó el ritmo en el segundo cuarto, perdió el mando que tenía en la pintura ante la fuerza de Jeremiah Robinson-Earl y Moussa Cisse, que se adueñaron de los rebotes.

La situación la aprovecharon los Legends para anotar 42 puntos que sirvieron para remontar, empujados por la buena puntería desde la línea de tres puntos que mostraron Sheldon Edwards, D'Moi Hodge y Jordan Hall, para dar la vuelta al marcador 67-62 al descanso.

Luego de la sacudida recibida en el descanso, el equipo de la Ciudad de México salió del letargo y emprendió una reacción que le alcanzó para igualar 85-85 al final del tercer cuarto impulsado por los puntos que aportaron desde la banca del dominicano Andersson García e Isaih Moore.

El último periodo fue intenso. Texans se mantuvo competitivo liderados por James Bouknigh y Sheldon Edwards, pero los Capitanes, comandados por Boo Buie lograron mantenerse fuertes para sacar una importante victoria en casa por 118-113 Estos equipos se volverán a enfrentar el próximo martes.