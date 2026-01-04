Nando De Colo, segundo máximo anotador histórico de la Euroliga, regresa al Fenerbahce

El base-escolta francés, exjugador del Valencia Basket, entre otros, ya jugó para el Fenerbahce del 2019 al 2022, periodo en el que consiguió una liga turca (2021/2022) y una copa de Turquía (2019/2020).

De Colo, de 38 años, llevaba desde el 2022 en el Asvel Villeurbanne de su país, con el que esta temporada promediaba unos guarismos de 13,6 puntos, 4,7 asistencias y 2,1 rebotes para 17,8 de valoración en la Euroliga.

El equipo francés anunció en un comunicado que De Colo "estaba deseoso de aprovechar esta oportunidad", por lo que la dirección del Asvel decidió no oponerse, "respetando" los deseos del jugador, a la vez que agradeció su "integridad y profesionalismo a lo largo de estos años".

El jugador debutó como profesional en el año 2006 en las filas del Cholet Basket, con el que permaneció hasta 2009, antes de fichar por el Valencia Basket. Con el club 'taronja' jugó tres años y ganó la Eurocopa de 2010, hasta que decidió dar el salto a la NBA de la mano de los San Antonio Spurs. Dos años después y jugando también con los Toronto Raptors, De Colo regresó a Europa en 2014 para fichar por el CSKA de Moscú.

Con el club moscovita estaría hasta 2019, consiguiendo dos títulos de Euroliga (2016, 2019). Ese año llegó a Fenerbahce, permaneciendo hasta 2022, antes de regresar a casa con el Asvel.

De esta manera, el veterano base se convierte en el segundo fichaje del Fenerbahce en este 2026, después de oficializar esta misma semana la llegada del pívot gabonés Chris Silva.