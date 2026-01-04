Ramón Díaz deja de ser entrenador del Covirán Granada

Ramón Díaz puso el sábado su cargo a disposición del club rojinegro tras perder el Covirán Granada en el Palacio por 90-107 ante el San Pablo Burgos y este domingo la entidad confirmó su salida definitiva.

El preparador granadino llegó al club el pasado verano para sustituir a Pablo Pin, único entrenador que había tenido el equipo en sus diez años de vida, para liderar un proyecto que inicialmente estaba pensado para competir en Primera FEB, aunque al final asumió el reto de la Liga Endesa tras repescado el equipo por la ACB.

El Covirán Granada, que acumula siete derrotas consecutivas, calificó la renuncia de Ramón Díaz como “un gesto que habla de su profesionalidad, de su honestidad y de su profundo sentimiento rojinegro”.

“Desde el club solo cabe expresar palabras de agradecimiento hacia Ramón Díaz por su trabajo, su dedicación y su valentía. Más allá de los resultados, deja una huella imborrable por su implicación personal y por haber defendido el escudo del Covirán Granada con orgullo, respeto y amor”, añadió la entidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dirigentes granadinos buscan ahora un técnico que se haga cargo del colista de la Liga Endesa y que debutará visitando de forma consecutiva las pistas del Barça y del Unicaja.