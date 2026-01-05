Doncic vuelve a tumbar a los Grizzlies, Booker fulmina a OKC y los Nets cogen aire

Doncic selló dos triples consecutivos en un parcial de 14-4 de los Lakers que, con poco más de dos minutos por jugar en el cuarto período, encarriló la victoria angelina 120-114.

El esloveno acabó el encuentro con 36 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias, mientras que LeBron James sumó 26 puntos y diez asistencias, con ocho de catorce en tiros de campo.

Jake LaRavia, ex de los Grizzlies, firmó otra brillante actuación personal, con 26 puntos.

En los Grizzlies, el canario Santi Aldama aportó doce puntos, nueve rebotes y seis asistencias en 30 minutos en pista saliendo del banquillo. Sin Ja Morant, el líder ofensivo de los Grizzlies fue Jaylen Wells, con 20 puntos.

También en California, los Milwaukee Bucks sellaron un gran triunfo 115-98 en el campo de los Sacramento Kings impulsados por 37 puntos y once rebotes del griego Giannis Antetokounmpo.

Hace menos de un mes los Thunder arrollaron 138-89 a los Suns en los cuartos de final de la Copa de la NBA. Este domingo los de Phoenix se vengaron con un gran triunfo frente a los campeones de la NBA (108-105).

Lo hicieron con un triple con dos segundos en el cronómetro anotado por Devin Booker, el único de su noche, para refrendar un partido de 24 puntos, seis rebotes y nueve asistencias.

Fue la sexta derrota del curso para los Thunder (30-6), en los que Shai Gilgeous Alexander metió 25 puntos, pese a atascarse con el tiro (8 de 22). OKC sigue líder del Oeste, mientras que en el Este mandan los Detroit Pistons.

Los Pistons ganaron a los Cleveland Cavaliers por 110-114, evitando la remontada local en los últimos minutos del duelo, para confirmarse como primeros del Este con un balance de 26-9.

Cade Cunningham firmó 27 puntos, siete asistencias y seis rebotes, además de dos robos y un tapón, aunque estuvo algo desacertado en el tiro, con 7 de 22 en lanzamientos de campo.

Después de tres derrotas consecutivas, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández se dieron una alegría con un triunfo por 127-115 en casa contra los Denver Nuggets, que siguen sin poder contar con el serbio Nikola Jokic.

Para los Nets fue la solo la quinta victoria del curso en el Barclays Center y la undécima en total en esta temporada.

Michael Porter Jr regresó tras perderse los últimos dos partidos por lesión con 27 puntos y once rebotes.

Los Heat volvieron a la senda del triunfo con un 125-106 en el Kaseya Center contra los New Orleans Pelicans impulsados por una asombrosa actuación de Norman Powell.

El ex de los Clippes conectó nueve triples de doce y acabó el partido con 34 puntos y once de quince en tiros de campo.

Miami dejó atrás la derrota sufrida ante los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, que zanjó su racha de cuatro victorias consecutivas.

El propio Edwards sigue brillando y, tras meter 33 puntos ante Miami, anotó 35 este domingo en la victoria 141-115 de los Wolves en el campo de los modestos Washington Wizards.

Entre los demás resultados, los Orlando Magic doblegaron 135-127 a los Indiana Pacers.