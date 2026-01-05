El Asvel Villeurbanne ficha a Paul Eboua, que podría debutar contra el Real Madrid

El jugador de 25 años y 2,03 metros de altura comenzó la temporada también a préstamo en las filas del Trapani Shark de la Serie A de Italia, con el que hasta la fecha promedió 10,7 puntos y 9,2 rebotes.

"Capaz de jugar tanto en la posición 4 como en la 5, y reconocido por su capacidad reboteadora, el internacional camerunés forjó su carrera en Italia (Pesaro, Cremona, Brescia, Trapani). Desde el inicio de la temporada, ha promediado 10,7 puntos y 9,2 rebotes por partido, con una valoración de 16,5 en 23,1 minutos en la liga italiana", indicó el Asvel en un comunicado.

Eboua, con amplia experiencia en Italia, jugó para los equipos Roseto Sharks, Pesaro, Leonessa, Cremona y Trapani, y también en la liga de desarrollo de los Estados Unidos, la G-League.

Eboua llegó con 15 años al país transalpino para formarse en la cantera del Stella Azzura Rome. Allí coincidió en su etapa juvenil con el actual base del Baskonia Matteo Spagnolo.

Ahora, el camerunés podría hacer su debut con la camiseta del Asvel este martes en la Euroliga ante el Real Madrid si así lo desea el técnico Pierric Poupet, ya que el club galo le ha inscrito este mismo martes en la competición.