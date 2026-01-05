El Barça, reforzado tras derrotar al Real Madrid, recibe al Maccabi a puerta cerrada

El club catalán decidió semanas atrás que el partido se jugara sin público en el Palau Blaugrana para "garantizar la seguridad de todas las personas asistentes y el correcto desarrollo del encuentro", algo que, según lamentó el técnico azulgrana, Xavi Pascual, perjudica a su equipo.

Más de 150 entidades sociales, sindicales y políticas de Cataluña han exigido la cancelación del partido y, antes de la disputa del mismo, está prevista una manifestación frente al Palau Blaugrana convocada por la plataforma 'Prou Complicitat amb Israel'.

En lo estrictamente deportivo, el Barça buscará que el triunfo ante el Real Madrid (100-105), con el que puso fin a una racha de nueve triunfos en los Clásicos para el eterno rival, y a 37 victorias consecutivas del conjunto blanco como local en la Liga Endesa, le sirva de impulso para realzar el vuelo en la Euroliga.

El conjunto azulgrana, que llegó a rozar el liderato de la máxima competición continental, ha encadenado dos derrotas consecutivas, ante el Fenerbahce (72-71) y el Mónaco (74-90), y ocupa ahora la sexta posición (12-7), cerrando los puestos de 'play-off'.

No obstante, el triunfo frente al máximo rival en la Liga Endesa refuerza un proyecto que, bajo la dirección de Xavi Pascual, vuelve a gozar de buena salud. Los jugadores se muestran comprometidos con el discurso del técnico, que ha sumado nuevos actores a la causa.

Si en partidos anteriores destacó el ala-pívot Miles Norris, útil por sus condiciones físicas para alternar posiciones en pista, en Madrid brilló el base Nicolás Laprovittola. El argentino firmó, de largo, su mejor partido de la temporada tras superar su grave lesión de rodilla, con 19 puntos y 9 asistencias.

Su irrupción, junto a la recuperación de Tornike Shengelia, supone un alivio ante los problemas ofensivos que sufre el equipo cuando su máximo anotador, Kevin Punter (15,5 puntos), no está en pista, para así tratar de igualar el ritmo anotador del cuarto mejor ataque de la competición, con 88.7 puntos de media por partido.

El escolta Lonnie Walker IV (15,3 puntos), que ha viajado con el equipo pese a la lesión que sufrió ante el Bayern, el pívot Roman Sorkin (13,5) y el alero Jaylen Hoard (13,1) serán las principales amenazas ofensivas de un Maccabi irregular (balance de 8-11), capaz de derrotar al mejor equipo de Europa, Valencia Basket (85-82), y de caer por más de veinte puntos frente al antepenúltimo clasificado, Bayern de Múnich (95-71).

Con las bajas de Will Clyburn y Juan Núñez, y las dudas hasta última hora de Jan Vesely y Darío Brizuela, afectados por un cuadro gripal que les impidió jugar ante el Real Madrid, el Barça buscará reeditar la victoria lograda ante el cuadro israelí en Belgrado en la cuarta jornada (71-92) y así trasladar el momento dulce en la ACB a Europa.