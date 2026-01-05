El Olympiacos 'rescata' a Tyrique Jones del Partizan y anuncia su fichaje hasta 2028

Jones, que fichó por el club serbio en verano de 2024, fue uno de los jugadores más abucheados por su propia afición en la derrota en casa del Partizan ante el Maccabi Tel Aviv (87-112) del pasado 26 de diciembre, en una situación agravada tras la salida del entrenador Zeljko Obradovic. Al finalizar el partido, Jones se encaró con varios seguidores de su equipo, lo que disparó la rumorología sobre una posible salida del equipo a mitad de temporada.

De esta forma, el Olympiacos firma al pívot de 2,06 metros de altura y 28 años por lo que resta de campaña y hasta el 2028. Jones llega para sustituir al francés Moustapha Fall, baja toda la temporada por una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

En las filas del equipo serbio, el estadounidense promedió 10,6 puntos, 6,1 rebotes, 2,1 asistencias y 1,2 robos para 16,2 de valoración en 19 partido de la Euroliga.

Por su parte, el Partizan también anunció este lunes el sustituto de Jones, el nigeriano ex del Baskonia Tonye Jekiri, que llega a Belgrado tras desvincularse del CSKA de Moscú.

El Olympiacos ocupa actualmente el séptimo puesto de la Euroliga con un balance de 11 victorias y 7 derrotas, mientras que el Partizan, entrenado por el español Joan Peñarroya desde finales de diciembre de 2025, es colista de la competición con 6 triunfos y 13 derrotas.