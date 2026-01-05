El Valencia se estrena en la cumbre de la clasificación en la dura pista del Estrella Roja

Su triunfo por trece puntos ante el Partizan de Belgrado en la última jornada, le permitió igualar el balance de 13-6 del Hapoel Tel Aviv, que ocupaba desde hacía semanas esa primera plaza, y mejorar su 'basket average' general, la diferencia entre los puntos anotados y los recibidos que decide entre empates de dos equipos que no se han medidos aún dos veces.

El técnico del conjunto valenciano, Pedro Martínez, restó importancia a la posición de su equipo nada más acabar aquel choque y recordó lo apretada que está la clasificación. El décimo clasificado, el Real Madrid, tiene once triunfos en su casillero.

Ese mismo balance de 11-8 es el que tiene el Estrella Roja, que ocupa la novena plaza, pero que en su pista es uno de los tres mejores de la competición, al haber ganado ocho de los diez encuentros que ha disputado ante su público,

Sólo el Milán en la primera jornada del campeonato y el revitalizado Barcelona de Xavi Pascual han sido capaces de vencer en el Belgrade Arena, un imponente escenario al que acuden entre quince y veinte mil seguidores en cada encuentro.

Tras el despido de Ioannis Sfairopoulos tras arrancar el torneo con dos derrotas, es el serbio Sasa Obradovic el que dirige una plantilla que tiene como grandes referentes a los interiores estadounidenses Jordan Nwora y Chima Moneka y a los exteriores Codi Miller-Mcintyre, Nikola Kalinic y Semi Ojeleye, ex del Valencia estos dos últimos.

En el encuentro que ambos disputaron hace unas semanas en el Roig Arena, el Valencia, liderado por Brancou Badio y Kameron Taylor, se impuso por un ajustado 76-73 en un encuentro en el que el equipo serbio pagó la falta de tacto de Moneke en su reaparición tras varios partidos lesionado.

El choque es el quinto de una serie de ocho encuentros en dieciséis días que el Valencia inauguró el 28 de diciembre ante el MoraBanc Andorra y que pone a prueba la capacidad física, de recuperación y la concentración del equipo.

Tras ese primer encuentro, venció el 30 al Partizan, ganó el 2 en la cancha del Bilbao y repitió este domingo 4 en casa ante el BAXI Manresa. Después de recibir al Estrella Roja recibirá el día 8 al Mónaco y en la acb al Unicaja el día 10 y al Casademont Zaragoza el 12.

Con sus quince jugadores disponibles, el técnico Pedro Martínez hizo descansar a Darius Thompson, Kameron Taylor y Yankuba Sima ante el Manresa y, si no hay contratiempos físicos, deberá descartar a tres ante el Estrella Roja.