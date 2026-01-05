Pascual lamenta jugar a puerta cerrada: "Salimos perjudicados sin tener culpa de nada"

"Tenemos que ganar por ellos. Es una situación en la que salimos perjudicados sin tener culpa de nada. La verdad es que no me gusta jugar sin nuestro público, pero esto es lo que hay, y debemos adaptarnos y ganar de todas formas", ha señalado el técnico azulgrana en unas declaraciones difundidas por el club catalán.

Pascual ha subrayado que, tras las emociones del triunfo ante el Real Madrid, con el que el Barça rompió una racha de nueve derrotas frente al eterno rival, el conjunto azulgrana debe adaptarse a la "nueva realidad" de jugar sin público y centrarse en una semana con tres partidos "importantes": dos de Euroliga (ante el Maccabi y el Partizan) y uno de ACB (frente al Covirán Granada).

El preparador catalán ha advertido sobre las dificultades que plantea el equipo israelí, un equipo que, pese a ocupar la decimocuarta posición con un balance de ocho victorias y once derrotas, es "muy difícil de defender" y en el que cualquier jugador "puede marcar la diferencia porque tiene mucho talento".

"Sus jugadores grandes pueden tirar desde cualquier posición, lo que abre mucho el campo y da más espacios a los pequeños para penetrar. Es un equipo muy difícil de defender. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego, jugar bien en defensa y en ataque, y tener un buen día para poder ganar", ha añadido Pascual.

Por su parte, el ala-pívot Miles Norris, que ha ganado confianza desde la llegada del técnico catalán al banquillo y ha logrado dobles dígitos en dos de los tres últimos partidos, ha destacado que la clave para volver a la senda del triunfo en Europa tras dos derrotas consecutivas será mantener "mucha intensidad".

"Desde que los ganamos hace unos meses, creo que vendrán más preparados, pero nuestro objetivo sigue siendo jugar fuerte y ganar. Nos gusta contar con los aficionados, pero mañana no será posible. Aun así, mantenemos los mismos objetivos y la misma mentalidad", ha concluido.