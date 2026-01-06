97-124. Los Hornets asaltan Oklahoma e infligen a los Thunder su peor derrota

Los Thunder (30-7) encajaron su segunda derrota en 24 horas en el Paycom Center de Oklahoma City, tras caer anoche ante Phoenix Suns con un triple sobre la bocina de Devin Booker.

Oklahoma City, que había empezado la campaña al ritmo del 73-9 de los Golden State Warriors de la 2015-16, están mostrando en las últimas semanas una debilidad inesperada.

La derrota ante los Hornets (13-23) es la más abultada en lo que va de temporada, además frente al equipo más débil que los ha vencido hasta ahora.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 21 puntos, salvando así su racha de 108 partidos seguidos con 20 puntos o más, cada vez más cerca del récord de 126 partidos de Wilt Chamberlain.

Brandon Miller fue el héroe de los Hornets en Oklahoma City con 28 puntos, Kon Knueppel aportó 23 y Miles Bridges firmó 17 puntos y 11 rebotes para Charlotte.

Pese a sus mala racha (5-5 en los últimos diez partidos), Oklahoma City sigue siendo el mejor equipo de la NBA, con dos derrotas menos que los Detroit Pistons (27-9).

Los Hornets, por su lado, están en posiciones de eliminación en el Este.