Durant castiga a los Suns, los Thunder dejan dudas y Detroit manda en el Este

Los Suns (21-15) habían protagonizado un parcial de 0-10 (del 94-87 al 94-97) cuando los Rockets (22-11) les dejaron sin anotar los últimos dos minutos de partido.

A falta de 5.1 segundos y con 97-97 en el luminoso, 'KD' tomó el balón y la responsabilidad con un triple ganador para el 100-97 de Houston.

"Después de tantos años siendo abucheado aquí como jugador rival, se siente muy bien salir y recibir cariño de la afición. Amo Houston, amo Texas, y estoy muy agradecido de representar a los Rockets", dijo Durant al terminar el partido.

Durant firmó 26 puntos y 10 rebotes para los Rockets, que no contaron con Alperen Sengun.

Para los Suns, que venían de ganar anoche en Oklahoma City, Devin Booker terminó con 27 puntos.

Los Thunder (30-7) encajaron su segunda derrota en 24 horas en el Paycom Center de Oklahoma City, tras caer anoche ante Phoenix Suns con un triple sobre la bocina de Devin Booker.

Este lunes recibieron un correctivo de los Hornets (13-23), con el que pusieron fin a la racha de 24 victorias consecutivas de los actuales campeones contra equipos del Este.

Oklahoma City, que había empezado la campaña al ritmo del 73-9 de los Golden State Warriors de la 2015-16, están mostrando en las últimas semanas una debilidad inesperada.

La derrota ante los Hornets es la más abultada en lo que va de temporada, además frente al equipo más débil que los ha vencido hasta ahora.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 21 puntos, salvando así su racha de 108 partidos seguidos con 20 puntos o más, cada vez más cerca del récord de 126 partidos de Wilt Chamberlain.

Pistons (27-9) y Knicks (23-13) se veían las caras por primera vez desde la primera ronda de los 'playoff' de la temporada pasada, que se saldó con un 4-2 a favor de Nueva York, aunque dejó buen sabor de boca para unos Pistons en claro ascenso.

Este lunes, Pistons y Knicks llegaban al juego como el número 1 y el 2 del Este, una duelo con sabor a finales anticipadas del Este. No hubo color: los Pistons apalizaron a los Knicks 121-97 bajo la dirección de Cade Cunningham, con 29 puntos y 13 asistencias.

Pero con su derrota en Detroit, la cuarta consecutiva, Nueva York también perdió esa segunda posición en el Este en favor de los Boston Celtics (23-12).

Detroit pasó por encima de los Knicks apoyado en un enorme trabajo defensivo: 53 a 38 rebotes, 11 a 3 tapones y 12 a 7 robos. Además, los Pistons sacaron 33 puntos de las pérdidas de Nueva York, mientras que los Knicks tan solo 10.

Los Knicks, que lo están pasando mal sin Josh Hart -también con un esguince en el tobillo-, salieron con Karl-Anthony Towns y Mitchell Robinson en un quinteto titular que, excluyendo a Jalen Brunson, solo anotó 23 puntos.

Los Denver Nuggets (24-12) jugaron sin Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Christian Braun ni Cam Johnson, su quinteto titular. Aún así, vencieron a los Philadelphia 76ers (19-15) a domicilio por 124-125 en la prórroga.

Joel Embiid firmó 32 puntos y 10 rebotes, pero también fue autor de un tapón a Bruce Brown cuando el balón ya bajaba, la canasta ganadora de los Nuggets a cinco segundos del final.

Jalen Pickett anotó 29 puntos, Peyton Watson 24 y Zeke Nnaji 21 para Denver.

En otros partidos de este lunes, los Boston Celtics vencieron 115-101 a los Chicago Bulls, un triunfo con el que se ponen segundos en el Este. El 'rookie' madrileño Hugo González terminó con 5 puntos y 7 rebotes.

Y en Toronto, los Raptors ganaron por 118-100 a los Atlanta Hawks entre el hervidero de rumores sobre la inminente salida de Trae Young del equipo de Quin Price.