El Trapani Basket se presenta en Champions con 5 jugadores y abandona a los pocos minutos

El combinado italiano, envuelto en la incertidumbre por su situación financiera, que ha provocado la desbandada de jugadores, no se presentó en la última jornada de Serie A ante el Virtus Bolonia, por lo que el partido se le dio por perdido un total de 20-0.

En este caso, fueron cinco jugadores los que saltaron a pista, entre ellos dos canteranos de 17 y 18 años. Los jugadores del equipo siciliano no compitieron como se espera en una competición continental y el parcial de 38-5 en los primeros 7 minutos dio cuenta de ello.

Tras pocos minutos los jugadores fueron abandonando la pista hasta dejar a los dos canteranos solos. Uno de ellos cometió su quinta falta personal y los colegiados decretaron el final del partido.

El presidente del club, Valerio Antonini, agradeció a los jugadores por saltar al campo y evitar una multa de 600.000 euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Agradezco a los jugadores que han viajado a Bulgaria para hacer esta aparición, claramente indecorosa, pero que evita al club una multa de 600 000 € que la Basketball Champions League nos había comunicado en caso de incomparecencia", excribió en Facebook.

"Gracias a la Federación Italiana de Baloncesto y a la Liga por habernos reducido a estas condiciones, bloqueando las inscripciones, no permitiendo el 5+5 ni la inscripción del entrenador Latini. Una vergüenza absoluta a la que ni siquiera la federación de Sicilia ha intentado poner freno. La hora de la verdad llegará tras los pasos que se han dado en estas horas y los daños que nos han causado son incalculables", sentenció.