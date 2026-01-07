103-111. Doncic y LeBron cargan a los Lakers en Nueva Orleans

Doncic terminó con 30 puntos y 10 asistencias, mientras que James firmó 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Además, Deandre Ayton añadió 18 puntos y 11 rebotes al computo de los Lakers.

Los Pelicans (8-30) tenían una ventaja de 9 puntos a poco menos de dos minutos del final del tercer cuarto, pero vieron como los Lakers (23-11) le daban la vuelta al marcador con 17-32 en el último parcial.

James y Doncic, con 18 puntos entre los dos en ese último cuarto, cargaron el peso del triunfo de los Lakers.

Además, anularon los 42 puntos que firmó Trey Murphy III, además de 5 rebotes y 3 asistencias, un récord anotador en su carrera que no sirvió a los Pelicans de nada.

El triunfo en Nueva Orleans es el tercero seguido de los Lakers y supone un respiro para JJ Redick, quien en Navidad había lanzado un toque de atención a sus jugadores por la falta de implicación e intensidad sobre la cancha.

Los Lakers afianzan así la tercera posición en el Oeste por detrás de Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, aunque acechados por los Denver Nuggets y los Houston Rockets.