Abromaitis: “Los tres partidos que vienen son muy importantes para la Copa”

“No sé cuántas victorias necesitamos pero el primer objetivo, como siempre, es llegar a la Copa y con una victoria más será mucho más fácil, es una motivación extra para nosotros”, ha expresado Abromaitis en rueda de prensa.

Tras un gran inicio de competición, el equipo aurinegro afronta un momento irregular a nivel de resultados al haber perdido cinco de los últimos ocho partidos disputados en Liga Endesa y Liga de Campeones.

“Hemos tenido un par de partidos complicados, no diría que es nuestro mejor momento pero más o menos estamos bien. Vamos a recuperar a gente de lesiones o enfermedades, como Joan Sastre, y creo que vamos a llegar al sábado al cien por cien”, ha explicado.

El ala-pívot cree que no hay un único motivo que explique las derrotas, ya que han sido “rivales buenos” y a ello se ha sumado la ausencia de “jugadores tocados”.

“Estas semanas vamos a recuperar nuestra mejor forma y espero que este enero enseñemos el equipo que somos, cómo jugamos y que los resultados sigan”, ha dicho.

Pese a ocupar la decimoquinta posición en la tabla, Abromaitis ha advertido de que el Lleida “empezó muy bien la temporada y tiene la capacidad de ganar partidos”.

Para el jugador estadounidense, el objetivo será “establecer el ritmo de juego y tener acierto, además de aprovechar el apoyo del público que siempre ayuda”.

Uno de los aspectos que más ha afectado al equipo dirigido por Txus Vidorreta en el último mes ha sido la falta de acierto, si bien Abromaitis, especialista en triples, ha señalado que “no hay más opción que seguir tirando”.

“Trabajaremos la confianza en los entrenos, sabemos que somos buenos tiradores, lo hemos demostrado en todos los partidos de este año, así que sólo queda seguir tirando”, ha apuntado.