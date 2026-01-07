Declarado de alto riesgo el Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de Euroliga

El club blanco se verá obligado a tomar medidas de seguridad adicionales junto con las fuerzas de seguridad implicadas en el evento deportivo que reforzarán sus dispositivos.

El encuentro, que se disputa este jueves a las 19.45 GMT, se jugará a puerta cerrada "por motivos de seguridad", siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional, como ya lo hiciera ayer el Barcelona en el Palau Blaugrana ante el equipo israelí.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había confirmado el lunes que tenían conocimiento de "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en los aledaños del Movistar Arena, con ocasión del partido, por lo que se incrementará el dispositivo de seguridad para garantizar el desarrollo de la actividad deportiva sin recortar el derecho a la manifestación.

El dispositivo de seguridad movilizará alrededor de 400 efectivos de la Policía Nacional, sumando los apoyos de la Policía Municipal de Madrid en tareas de regulación y cortes de tráfico, además de la seguridad del propio club y del estadio, Bomberos y SAMUR-Protección Civil.

El Real Madrid informó en un comunicado de que el importe de las entradas que se hayan adquirido para el partido será devuelto de manera inmediata y automática.