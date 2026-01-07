El dominicano Figueroa destaca en triunfo de Capitanes sobre Legends en G-League

Fue el segundo triunfo consecutivo en casa, sobre Texas, para los Capitanes que acumulan cinco juegos ganados y dos perdidos en la Conferencia del Oeste, en la que los Legends tienen marca de 2-6.

Figueroa fue el detonante que, desde la banca, impulsó a su equipo a la victoria con 20 puntos, los mismos que James Bouknight; fueron los mejores anotadores del local.

Texas impuso un intenso ritmo ofensivo que el conjunto de la Ciudad de México fue incapaz de contrarrestar en el primer periodo en el que sólo ganaron ocho rebotes y sufrieron para hacer efectivas sus transiciones.

Miles Kelly lideró el ataque del quinteto visitante, fue apoyado por el dominio de Moussa Cisse en la pintura con ocho rebotes, de los 13 que consiguieron los Legends, que ayudaron a construir la ventaja de 26-21.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo periodo mantuvo a los espectadores reunidos en la Arena Ciudad de México al límite de los nervios, primero, por el desastroso inicio de Capitanes que vieron a Texas alejarse 41-31.

Entones vino la reacción encabezada por la puntería desde la línea de tres puntos de Ahmad Caver y el aporte desde la banca que dio Lionel Figueroa que llevó a los locales a dar la vuelta 48-46 a tres minutos del descanso.

Texans volvió a la carga; recuperó el mando 59-56 gracias a los encestes de Jeremiah Robinson-Earl, Dalano Banton y a los puntos que sumó el respaldo Mark Armstrong.

De regreso a la duela el quinteto del entrenador brasileño Vitor Galvani mejoró. Entre los triples del puertorriqueño Ramsés Meléndez y el empuje de Boo Buie retomó la ventaja 78-72 a la mitad del periodo y mantuvo el ritmo para concluir el cuarto arriba 89-79.

El equipo de la capital mexicana mantuvo el momento en el cierre del partido. Figueroa castigó con par de triples, su compatriota Andersson García con una volcada, más los encestes de Meléndez y Wade Taylor consumaron la victoria por 122-109.

En su siguiente partido, los Capitanes recibirán este miércoles a los Cleveland Charge.