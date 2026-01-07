El escolta Sander Hollanders vuelve a renovar con el Bàsquet Girona

Hollanders, de 24 años, recaló en Fontajau el 29 de septiembre con un contrato temporal de dos meses y el 1 de diciembre renovó por un mes más.

Su continuidad responde "a la buena integración del jugador al equipo y a su aportación tanto en el día a día como en la dinámica competitiva del equipo", según ha explicado el club en un comunicado.

El escolta neerlandés no ha tenido minutos en los últimos cuatro partidos y solo ha superado los siete minutos y los tres puntos en la derrota de la segunda jornada contra el UCAM Murcia (71-93), pero es una pieza muy valorada por el técnico Moncho Fernández en el día a día.

El club también ha confirmado que el escolta argentino Maxi Fjellerup, uno de los artífices de la sufrida permanencia del curso pasado, ya afronta "la fase final" del proceso de recuperación de la lesión en el tobillo derecho que le ha permitido jugar solo un partido esta temporada, el pasado 26 de octubre.

"El proceso se está llevando a cabo mediante un tratamiento conservador según los plazos establecidos por los servicios médicos. Si no se producen contratiempos, el jugador seguirá avanzando progresivamente hasta estar en condiciones de reincorporarse a la dinámica del equipo próximamente", detalla el comunicado.