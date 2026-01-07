El Valencia y el Mónaco miden en la zona alta de la Euroliga sus estilos ofensivos

Son dos de los conjuntos más anotadores de la competición, pero mientras que el Valencia construye sus ataques principalmente desde el tiro de tres puntos, su rival lo hace con más tiros de dos que ningún otro equipo. Presentar batalla cerca de los aros será el gran reto de los locales.

El equipo de Pedro Martínez llega a esta cita tras haber dominado al Estrella Roja en su propia pista este martes. El choque supuso su quinta victoria en otros tantos encuentros en apenas diez días entre la competición continental y la acb.

El desgaste acumulado será un factor a tener en cuenta pero también la dinámica ganadora en la que está inmerso el equipo, que es segundo en la Euroliga, con el mismo balance de 14-6 que tiene el Hapoel Tel Aviv, que es el líder, y que ocupa la misma posición en la Liga Endesa, con un balance de 11-2, un triunfo menos que el Real Madrid, primero pero con un encuentro menos disputado.

El equipo monegasco visita Valencia desde la cuarta posición con trece victorias en su casillero, una de las cuales fue contra el equipo 'taronja' en el encuentro que les enfrentó en el Principado y en el que su dureza física fue determinante para inclinar la balanza de su lado por 90-84.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto que dirige Vassilis Spanoulis llega al Roig Arena después de doblegar con autoridad este martes al Partizan de Belgrado. Con ese triunfo ha ganado siete de sus últimos diez encuentros en la competición, solo uno menos que el Valencia.

La victoria fue también la cuarta seguida en un torneo, en el que no pierde desde que lo hizo en la cancha del Kosner Baskonia el 17 de diciembre por 85-73. Tras ese encuentro y antes de derrotar al Partizan, ganó al Bayern, al Real Madrid y al Barcelona. Como el Valencia, el Mónaco ha ganado cinco de sus diez partidos fuera.

El Mónaco es el equipo más valorado de la Euroliga con un promedio de 108 puntos por partido frente a los 100,2 del Valencia, que es quinto. Además, con una media de 91,4 puntos por encuentro, es el equipo más anotador del torneo, mientras que el Valencia es el tercero con 90,2.

La gran diferencia entre ambos equipos es cómo construyen su juego ofensivo, puesto que el Mónaco tira un promedio de casi 42 lanzamientos de dos puntos por encuentro, frente a los casi 35 del Valencia. En cambio, el conjunto 'taronja' lanza 33 triples por choque y su rival se queda en una media de 23.

Pese a mantener su importancia, el peso de Mike James en el juego del equipo ha bajado respecto a otras campañas y el Mónaco es ahora mucho más coral. Junto al base estadounidense, tienen un gran peso el también exterior Elie Okobo y los interiores Nikola Mirotic, Daniel Theis y Alpha Diallo.

Como ha pasado en los últimos encuentros, el Valencia contará en principio con sus quince jugadores disponibles, por lo que Pedro Martínez deberá hacer tres descartes. El escolta Isaac Nogués y el interior Yankuba Sima son dos habituales en la Euroliga y lo fueron también en Belgrado y les acompañó Josep Puerto.

Sancionado en noviembre por incumplimientos graves de la disciplina económica de la Euroliga, el Mónaco no puede inscribir jugadores en esta competición hasta un mes después de que los solvente por lo que su último fichaje, el canadiense Corey Joseph, sólo ha jugado de momento en la liga francesa.