Scariolo: "Es un partido atípico porque no tendremos el apoyo de nuestro público"

La decisión fue anunciada el pasado lunes por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que confirmó el partido a puerta cerrada "por motivos de seguridad", siguiendo la recomendación de la Policía Nacional, una circunstancia "atípica" para Scariolo.

"Es un partido atípico en el que tenemos que encontrar todos los recursos, de motivación, de energía y competitividad dentro de nosotros, porque no tendremos el apoyo de nuestro público", declaró a los medios del club.

El Real Madrid, en la sexta posición de la clasificación de la Euroliga y en puestos de 'playoff' tras la victoria esta semana ante el Asvel Villeurbanne, se enfrentará a un Maccabi que ya le ganó por la mínima, 92-91, en el partido de ida, por lo que deberán encontrar "solidez" a través del rebote defensivo.

"Tenemos que afrontar un partido contra un equipo con talento, capacidad de anotación, gran uno contra uno y con jugadores atípicos que pueden entrar y salir de la pintura. Poseen una gran capacidad de atacar el rebote ofensivo y tienen un ritmo muy alto, por lo que la transición defensiva va a ser importantísima. Es importante que tengamos solidez a partir del control del rebote defensivo", analizó.

Por su parte, el alero croata Mario Hezonja insistió en que el equipo está "siguiendo bien el camino" y "mejorando su juego", por lo que una nueva victoria consolidaría al Madrid en la zona 'playoff'.

"Lo afrontamos con muchísimas ganas después de haber perdido de forma inesperada contra ellos en la primera ronda. El equipo hizo un buen partido contra el Asvel y estamos siguiendo bien el camino, mejorando nuestro juego y sumando victorias que nos dejamos de lado en la primera vuelta", afirmó.

"Maccabi, en casa, y luego los dos próximos partidos que nos vienen también son muy importantes para seguir creciendo como equipo y aumentando nuestra posición en la Euroliga. Estamos a dos victorias del líder y por eso es muy importante sumar triunfos", continuó.

En búsqueda del decimotercer triunfo en la competición, Hezonja advirtió sobre el "físico" del conjunto israelí, por lo que deberán controlar la defensa y el rebote para poder seguir sumando.

"Espero un partido duro y físico. Allí nos castigaron en el rebote y tuvimos errores defensivos. Ahora somos mucho mejor como equipo. Maccabi es un equipo difícil, muy físico y hay que trabajar sobre la defensa y cerrar el rebote", concluyó.