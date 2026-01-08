Antetokoumpo reitera su compromiso con los Bucks y dice que jamás pedirá ser traspasado

"Nunca habrá una oportunidad, ni un momento en el que salga a decir: 'Quiero que me traspasen'", dijo Antetokounmpo al medio 'The Athletic' tras la derrota de anoche por 120-113 ante los Golden State Warriors.

"Eso no va con mi personalidad", agregó.

El griego, de 31 años, dijo que está comprometido con los Bucks y que su objetivo es ayudar a que su equipo mejore y gane partidos. Esta temporada promedia 29,5 puntos, 10 rebotes y 5,5 asistencias por noche.

La NBA permite realizar traspasos hasta el 5 de febrero.

Los Bucks ocupan la undécima posición en la Conferencia Este con un récord de 16-21, lo que los ubica fuera del 'play-in'.

El equipo de Milwaukee se deshizo de dos jugadores y varias rondas del 'draft' en 2023 para incorporar a Damian Lillard a sus filas y buscar a una segunda espada que ayudase a Antetokounmpo en la faceta ofensiva.

Sin embargo, esta pareja nunca pasó de primera ronda de 'playoffs', y cayó los dos últimos años contra Indiana Pacers.

Los Bucks cortaron a Lillard el pasado verano, tras lo que se desataron rumores a una posible marcha de Antetokounmpo, que se mostró en desacuerdo con la decisión.