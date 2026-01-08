El chileno Haase lidera remontada de Capitanes que vence a Cleveland en G-League

Fue la tercera victoria en fila en casa y quinta consecutiva en la campaña para los Capitanes, que suman seis triunfos y dos derrotas en la Conferencia del Oeste; los Charge tienen marca de 4-2 en la Conferencia del Este.

Haase fue el mayor anotador del equipo con 26 puntos, además consiguió seis rebotes. El dominicano Lionel Figueroa también destacó con 22 puntos.

El primer cuarto ofreció un intenso duelo con varios intercambios de ventaja. Capitanes dominó al final del cuarto 33-28 apoyado en la efectividad de James Bouknight, quien comandó con nueve puntos producto de tres triples y otro dos tiros de larga distancia de Boo Buie y Ahmad Caver.

Charge mantuvo el ritmo impulsado por los 10 puntos que encestó Killian Hayes y la puntería desde la línea de tres de Sean McNeil, quien acertó sus dos intentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar del aporte que el chileno Felipe Haase dio desde la banca, con 14 puntos, y 10 más del dominicano Andersson García, el equipo de la capital mexicana no sostuvo el intenso ritmo ofensivo impuesto por Cleveland que logró 40 puntos en el segundo periodo.

Tristan Enaruna y Killian Hayes se mantuvieron como una máquina de encestes, sumado a la fuerza bajo el aro de Norchad Omier que construyeron una ventaja de 68-59 antes del descanso.

El quinteto dirigido por el brasileño Vitor Galvani vivió su peor momento en el tercer periodo, su falta de intensidad defensiva, combinada con la efectividad de Tristan Enaruna y Jaxson Robinson alejaron a Chargers 76-61.

Los Capitanes intentaron reaccionar con Haase al mando, pero sólo les alcanzó para terminar el cuarto abajo 100-90.

Los dominicanos Lionel Figueroa y Andersson García encabezaron una feroz reacción del conjunto local en el periodo final, empataron el juego 102-102 ante el desconcierto del quinteto del entrenador Eli Kell-Abrams.

La voltereta 114-110 llegó a cuatro minutos del final de la mano de Haase para sellar la victoria 126-119.

En su siguiente partido en casa los Capitanes se medirán a Santa Cruz Warriors este viernes.