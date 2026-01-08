Kelan Martin, ala pívot estadounidense de 30 años, llega al UCAM CB desde Turquía

La entidad presidida por María Dolores García Mascarell anunció este jueves el fichaje de Kelan Dewayne Martin, nacido el 3 de agosto de 1995 en Louisville, en el estado de Kentucky, jugador con capacidad para abrir el campo, que tiene buen rango de tiro y facilidad para anotar y ayudar en la tarea reboteadora.

Su versatilidad le hace eficaz tanto jugando abierto como atacando desde posiciones interiores y viene para aportar soluciones tácticas en ambos lados de la pista, tal y como señaló el club al oficializar el fichaje.

El ala pívot ocupa plaza de extracomunitario y su incorporación hace presagiar que Zach Hicks, jugador que se desenvuelve en esa misma posición y que fue fichado para cubrir el hueco dejado por Kaiser Gates, vaya a abandonar la plantilla.

Martín compitió durante las dos últimas temporadas en Turquía defendiendo las camisetas del Pınar Karsıyaka y el Besiktas, firmando unos promedios globales de 11 puntos por partido, con un excelente 45% de acierto desde la línea de tres puntos.

En el apartado individual, destaca especialmente su actuación del pasado 5 de enero de 2025 frente al Anadolu Efes, encuentro en el que firmó 32 puntos, demostrando su capacidad para asumir protagonismo ofensivo ante uno de los rivales más exigentes del baloncesto europeo.