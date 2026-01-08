Pascual: "Peñarroya es uno de los nuestros, espero que el Palau lo reciba muy bien"

"Joan ha sido nuestro entrenador, espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de las dificultades de la vida, a veces las cosas salen bien o no. Joan es muy buen tío y lo puso todo para intentar hacerlo lo mejor posible. Todo es muy valorable por la gente, pero es uno de los nuestros", ha afirmado este jueves el técnico de Gavà.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Pascual ha augurado un "partido complicado" contra el equipo serbio, actual colista de la Euroliga, por el que ha dicho sentir "un gran respeto", ya que cuenta con "una plantilla extraordinaria y con mucha capacidad individual".

"Con el cambio de entrenador se les ha visto un poco más sólidos. Contra el Valencia compitieron bien. Tienen buenos jugadores, como Parker y Calathes, que han sido importantes en el Barça, o Fernando que lo fue en el Madrid, igual que Osetkowski en el Unicaja", ha analizado.

Además, Pascual ha opinado que "el Partizan jugará con menos presión que en su casa" y "vendrá motivado". "No creo que se descuelguen del partido. Tendremos que jugar muy bien para ganar", ha agregado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el buen momento del equipo, el técnico catalán ha comentado que los jugadores "están trabajando muy bien, siempre concentrados y dispuestos, todos juntos en la misma página siguiendo los planes de partido, haciendo un muy buen baloncesto". "En alguno momento tenemos altibajos, pero en general estamos bastante sólidos", ha matizado.

Con todo, Pascual ha señalado que "en nuestro deporte nunca vives del pasado" y ha manifestado que el equipo tiene "muchas ganas de jugar en casa con publico y seguir con el ambiente positivo" del Palau Blaugrana tras la victoria del pasado martes contra el Maccabi Tel Aviv a puerta cerrada (93-83).

El entrenador ha desvelado que "si todo va normal" el escolta Darío Brizuela se incorporará hoy al equipo y "seguramente estará disponible" para el encuentro contra el Partizan, en el que espera que sus jugadores mantengan "el mismo nivel de concentración" que frente al conjunto israelí, sin caer en el error de relajarse por el hecho de contar con la afición. "El público ayuda, pero tenemos que tirar nosotros", ha apostillado.

Por último, Pascual ha considerado que "todo está muy abierto" en la clasificación de la Euroliga y ha valorado que los tres partidos de esta semana "marcarán el futuro" del equipo, especialmente el del fin de semana en la Liga Endesa contra el Covirán Granada, puesto que supondría la clasificación matemática para la Copa del Rey.

"Clasificarnos para la Copa del Rey era uno de los retos más difíciles que tenía cuando llegué, con el equipo fuera de los puestos de acceso. Lograrlo será un 'mini objetivo' muy importante que teníamos marcado en el club", ha zanjado.