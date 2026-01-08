Peñarroya regresa al Palau Blaugrana dos meses después de su destitución

El conjunto catalán llegará a la cita precedido por una racha de tres victorias, especialmente significativas las dos últimas: 100-105 contra el Real Madrid, para poner fin a una racha de nueve derrotas contra los blancos, y 93-83 frente al Maccabi Tel Aviv, en un clima enrarecido por la falta de público.

La fortaleza mental es una de la virtudes que ha mostrado hasta la fecha el equipo de Pascual, que acumula un total de 13 victorias y 3 derrotas desde su regreso al Palau Blaugrana, y ha armado en tiempo récord a un equipo sólido y trabajado, que responde todas las noches sin grandes altibajos y con una plan de partido definido.

Alimentados por la inercia positiva de los resultados, parece que todos los jugadores están implicados y saben cómo ejecutar su papel para ofrecer su mejor versión. Es el caso del ala-pívot Miles Norris y el pívot Willy Hernangómez, que vienen de anotar 11 y 10 puntos, respectivamente, ante el Maccabi.

También han mejorado su rendimiento el base Tomas Satoransky en la dirección del equipo y el escolta Myles Cale, especialista defensivo, mientras Pascual ha recuperado en los últimos días a varios de sus puntales, que han reforzado al equipo pese a estar aún lejos de su nivel máximo.

Un ejemplo es el ala-pívot Tornike Shengelia, autor de 22 puntos en el último encuentro y uno de los líderes del equipo. También el base Nico Laprovittola, segundo en la anotación con 14 tantos y referente de la segunda unidad, y socio necesario para el referente ofensivo del equipo, el escolta Kevin Punter (15,4 puntos de media).

Con las bajas confirmadas de los lesionados Juan Núñez y Will Clyburn, Pascual recupera al escolta Darío Brizuela, que este jueves se ha ejercitado con el grupo tras perderse los últimos dos partidos por un cuadro gripal.

El Barça llegará a la cita en la quinta posición de la Euroliga (13-7), a dos victorias del liderato que comparten el Hapoel Tel Aviv y el Valencia Basket (14-6), mientras que el Partizan ocupa el último puesto de la tabla (6-14).

La llegada de Peñarroya, que carga con la difícil tarea de relevar a Zeljko Obradovic -ídolo absoluto en Belgrado-, no ha enderezado el rumbo de un equipo histórico inmerso en una crisis deportiva y social por los malos resultados y el enfado de la afición con parte del plantel, al que acusa de falta de compromiso.

Con poco más de dos semanas en el cargo, el técnico catalán ha sumado tres derrotas en la Euroliga contra el Maccabi (87-112), el Valencia Basket (86-73) y el Mónaco (101-84), y dos victorias en la Liga Adriática frente al Split (110-74) y el Borac (91-106).

Con todo, el Partizan ha mostrado cierta mejoría en los últimos duelos y llegará a Barcelona con ganas de reivindicarse, aligerado de presión lejos de Serbia. Además, cuenta en su plantel con jugadores que tienen muchos puntos en la manos, capaces de desafiar a cualquier rival si tienen un buen día.

Entre ellos destaca el escolta Cameron Payne, recién llegado de la NBA, que promedia 11,3 puntos en tres partidos, y también el ala-pívot Jabari Parker (8,1), que tras un segundo año decepcionante en el Barça tampoco está cumpliendo en Belgrado con las expectativas que despertó su aterrizaje en Europa.

Con el también exazulgrana Nick Calathes como cerebro, el Partizan cuenta en la pintura con otros dos jugadores con pasado en la Liga Endesa, el exmadridista Bruno Fernando y el ex de Unicaja Dylan Osetkowski, aunque su fuerza interior reside sobre todo en el músculo de Tyrique Jones (10,6 puntos y 6,1 rebotes) y Sterling Brown (14 y 2,6).

Con la baja sensible del base Carlik Jones, entre otras ausencias o dudas de menor calado, Peñarroya espera contar este viernes con uno de sus máximos anotadores, el escolta Duane Washington (14,1 puntos), que según la prensa serbia viajará a Barcelona tras perderse el último partido por enfermedad. También se espera al último refuerzo del equipo, el pívot Tonje Dzekiri.

Así pues, la clave del partido para el Barça será minimizar el talento individual del Partizan y aprovechar las lagunas defensivas del equipo serbio.