Shengelia: "Estamos creciendo todos los días, que es lo más importante"

"Hemos jugado partidos sin Vesely ni Clyburn. Yo me siento bien, mucho mejor, pero todavía no estoy donde quiero estar, no estoy al cien por cien. Aunque por mi parte eso da igual, voy a dar siempre lo que pueda para intentar ayudar a ganar al equipo", ha afirmado el internacional georgiano desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Asimismo, Shengelia ha opinado que el entrenador del Partizan, Joan Peñarroya, quien dirigió al conjunto azulgrana hasta su destitución el pasado 9 de noviembre, "merece que el Palau Blaugrana le reciba con cariño" este viernes en el partido que enfrentará a ambos equipos en la jornada 21 de la Euroliga.

"Tácticamente quizás va a ser complicado porque nos conoce muy bien, pero vamos a tenerlo en cuenta en la preparación. A nivel sentimental, somos humanos. Fue nuestro entrenador hace poco y le tengo mucho cariño. Merece que el Palau le reciba con cariño y con aplausos. Así lo recibiré yo", ha comentado el jugador georgiano.

Shengelia ha valorado que Peñarroya "hizo lo máximo que pudo" en la temporada y media que ocupó el banquillo azulgrana. "También disfrutamos con él en algunos momentos. Agradezco todo lo que ha hecho por mí y por este club", ha añadido.

Sobre el partido de este viernes contra el colista de la Euroliga, el ala-pívot del Barça ha remarcado que "da igual dónde esté el Partizan en la clasificación" y ha señalado que "la defensa será la clave" ante un equipo que cuenta con "jugadores muy talentosos que pueden enchufarse de repente en el partido y meter de fuera".

"Si cogen confianza será difícil. La clave será empezar muy serios y estar 40 minutos enchufados", ha agregado Shengelia, quien también ha considerado que esta temporada la Euroliga es "incuso más exigente" que la anterior por la entrada de dos nuevos equipos y la inclusión de dos semanas más con dos partidos.

"No voy quejarme calendario porque es igual para todos. Tenemos que ser maduros mentalmente y duros físicamente, estar preparados para lo que viene", ha concluido.