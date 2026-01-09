Carlisle alcanza 1.000 victorias en la noche del surrealista aplazamiento del Bulls-Heat

En una de las temporadas más difíciles de su carrera, Rick Carlisle pudo celebrar un gran logro personal, al alcanzar las 1.000 victorias en su carrera de casi 37 años en la NBA.

Sus Pacers ganaron 114-112 en el campo de los Charlotte Hornets y cortaron una racha de trece derrotas consecutivas que les dejó en la última plaza de la Conferencia Este (7-31).

Son el equipo con peor balance de la NBA, después de que el año pasado alcanzaran las Finales.

Pascal Siakam fue el líder de la victoria ante los Hornets con un doble doble de 30 puntos y catorce rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A sus 24 años y 156 días, Anthony Edwards se convirtió en el tercer jugador más joven en alcanzar los 10.000 puntos en su carrera en la NBA, en la victoria por 131-122 de los Minnesota Timberwolves contra los Cleveland Cavaliers.

Solo LeBron James (23 años y 59 días) y Kevin Durant (24 años y 33 días) alcanzaron ese número antes que Edwards.

El número uno en el draft de 2020 metió 25 puntos en el triunfo contra los Cavs, en el que cuatro jugadores de los Wolves superaron los 20.

Julius Randle anotó 28, Jaden McDaniels 26, y Donte DiVicenzo aportó 22.

Además, los Utah Jazz volvieron a la senda de la victoria tras cinco derrotas consecutivas gracias a su 116-114 contra los Dallas Mavericks, impulsado por 33 puntos de Lauri Markkanen.

En los Mavs, Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft, sumó 26 puntos, diez rebotes y ocho asistencias.

El partido entre los Chicago Bulls y los Miami Heat programado este jueves para las 19.00 horas fue aplazado por un problema de condensación en la pista del United Center y se disputará en una fecha por comunicar.

Después de casi dos horas de espera, con los jugadores de ambos equipos dando vueltas entre los vestuarios y la pista, la NBA anunció en un comunicado el aplazamiento del encuentro.

El personal de mantenimiento del United Center trabajó para secar la pista durante más de una hora, pero la humedad permanecía en el parqué y no se daban las condiciones para competir.

El United Center, el estadio más grande de la NBA, tiene su parqué de baloncesto colocado encima de la pista de hielo usadas por los Chicago Blackhawks en la NHL, la liga de hockey hielo de Estados Unidos.