Olympiacos cede a Kostas Antetokounmpo al Aris Salónica

El tercero en edad de los hermanos Antetokounmpo, tras Thanasis y Giannis y mayor que Alex, el más joven de la saga, llegó al Olympiacos después de un breve paso por el UCAM Murcia (entre febrero y julio de 2025).

En el equipo de El Pireo no ha tenido demasiado protagonismo: en Euroliga, apenas ha participado en tres partidos, en los que ha sumado 4 puntos y 3 rebotes en un total de 16 minutos; y en la Basket League, la competición doméstica griega, ha intervenido en diez encuentros.

No será el primer Antetokounmpo que juegue en el Aris Salónica esta temporada: su hermano menor, Alex, firmó en agosto de 2025 por el equipo griego, pero en octubre se marchó a los Milwaukee Bucks, donde también juegan Thanasis y Giannis.

El Aris juega en la máxima categoría del baloncesto griego, al igual que el Olympiacos, que lidera invicto la competición después de 12 jornadas. El equipo de Salónica marcha octavo esta temporada, con un balance de 5 victorias y 7 derrotas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, el nuevo equipo de Kostas disputa la Eurocopa, la segunda competición europea en importancia, organizada también por la Euroliga. Ahora mismo, ocupan la octava posición en el grupo A, por lo que necesitan refuerzos si quieren pasar a la siguiente ronda.

Kostas Antetokounmpo cuenta en su palmarés con una Euroliga y un título de campeón de la NBA. La primera la sumó en 2024, durante su etapa en Panathinaikos; el segundo, en 2020, con Los Angeles Lakers, antes de dar el salto a Europa. También ha pasado por equipos como el ASVEL Villeurbanne, el Fenerbahce o los Dallas Mavericks.