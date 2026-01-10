La Copa del Rey, como telón de fondo en el Girona-Baskonia

Para los azulgranas, estar en la fase final copera es una obligación mientras que para los catalanes sería un premio a su trayectoria y a su crecimiento.

Una victoria vasca acercaría sobremanera a los de Paolo Galbiati a su primer objetivo del curso, después de varias ausencias en las últimas ediciones. Los gironís, por su parte, seguirían optando a colarse de manera sorprendente tras una gran primera vuelta en la que han crecido en su juego.

Desde la llegada de Moncho Fernández, el equipo presidido por Marc Gasol es otro. Ha convertido su pabellón en su refugio y precisamente ha logrado ahí cinco de las seis victorias que tiene en su casillero y que le mantienen a dos de la octava plaza.

A pesar de haber caído como local ante Bilbao Basket en su último partido, las amenazas del Girona son claras con Otos Livingston y Pep Busquets en el exterior y Martinas Geben en la pintura.

Con la única baja de Maxi Fjellerup, los catalanes aguardan a un Baskonia al que ya vencieron el curso pasado con un contundente 96-67.

La incógnita para este duelo se centra en la capacidad de respuesta de los vitorianos tras un jornada doble de Euroliga.

Paolo Galbiati no podrá contar con Markus Howard ni con Tadas Sedekerskis por lesión, pero recupera a Tim Luwawu-Cabarrot que ya jugó el segundo duelo semanal de la competición continental.

Así, el técnico italiano deberá elegir su descarte extracomunitario entre Kobi Simmons, Trent Forrest y Markquis Nowell, teniendo en cuenta el gran final de partido Nowell ante Asvel y la congestión que afecta a Forrest.

La velocidad y el acierto exterior volverán a ser las armas de un Baskonia que ha sumado para la causa recientemente a hombres como Matteo Spagnolo y Eugene Omoruyi, quienes ha dado un paso al frente en la última semana y han destacado en varios encuentros.