Básquetbol
10 de enero de 2026 - 09:05

Venzekov, del Olympiacos, MVP de la 21ª jornada de la Euroliga

Según informa la Euroliga, este es su tercer galardón de MVP de la jornada de la temporada (tras las jornadas 3 y 5). Actualmente ocupa el segundo lugar histórico en esta clasificación con 17 premios, solo por detrás de Shane Larkin (19) y por delante de Nando De Colo (16).

Por EFE