103-98. Santi Aldama mete 15 puntos y se lleva el derbi español ante Jordi Fernández

Aldama acabó el partido con 15 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres tapones en 33 minutos de calidad saliendo del banquillo para los Grizzlies.

El canario conectó siete de sus diez tiros de campo, con uno de dos en triples, y también logró un robo.

Cedric Coward selló 21 puntos y ocho asistencias, y metió dos de sus cinco triples en el tramo final del encuentro para romper el equilibrio.

Los Grizzlies terminaron con seis jugadores con dobles dígitos en anotación. Jock Landale anotó 16 puntos y Kentavious Caldwell-Pope y Jaren Jackson metieron catorce puntos cada uno.

Memphis se repuso después de dos derrotas consecutivas y se colocó décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas.

Ja Morant estuvo ausente por problemas de pantorrilla, en el medio de los rumores sobre su posible salida de la franquicia. Los Toronto Raptors, Los Ángeles Clippers y los Miami Heat figuran entre sus posibles destinos, según los medios estadounidenses.

Para los Nets de Jordi Fernández fue tercera derrota consecutiva y la número 25 de una campaña complicada, en la que solo ganaron once encuentros.

Brooklyn no pasó del 40 % de acierto en tiros de campo, con Noah Clowney y Tyrese Martin como máximos anotadores, con 17 puntos cada uno.