Ante Tomic, Mejor Jugador de la jornada 15 tras su exhibición en Burgos

El veterano interior del equipo verdinegro, de 38 años, logra este reconocimiento por decimotercera oportunidad en su carrera en España, donde cumple su decimoséptima temporada, después de haber logrado además esta jornada convertirse en el tercer jugador más valorado de la historia.

Y para completar su brillante estadística, Tomic consiguió en el Coliseum establecer su nuevo tope en la faceta reboteadora, después de haber capturado un total de 15 balones, 13 de ellos en defensa y 2 más en ataque. A ello sumó un total de 24 puntos, convirtiendo 10 de 11 en canastas de dos puntos (91%) y 4 de 8 desde la línea de personal (50%).

Completó su gran partido repartiendo dos asistencias, recuperando dos balones y forzando ocho faltas hasta alcanzar los 39 créditos de valoración.