Básquetbol
11 de enero de 2026 - 17:05

Ante Tomic, Mejor Jugador de la jornada 15 tras su exhibición en Burgos

Madrid, 11 ene (EFE).- Ante Tomic, pívot croata del Joventut Badalona, ha sido elegido Mejor Jugador (MVP) de la Jornada 15 de la Liga Endesa gracias a su gran actuación en el triunfo de su equipo en Burgos ante el Recoletas Salud San Pablo, en donde batió su mejor marca de valoración, con 39 créditos.

Por EFE

El veterano interior del equipo verdinegro, de 38 años, logra este reconocimiento por decimotercera oportunidad en su carrera en España, donde cumple su decimoséptima temporada, después de haber logrado además esta jornada convertirse en el tercer jugador más valorado de la historia.

Y para completar su brillante estadística, Tomic consiguió en el Coliseum establecer su nuevo tope en la faceta reboteadora, después de haber capturado un total de 15 balones, 13 de ellos en defensa y 2 más en ataque. A ello sumó un total de 24 puntos, convirtiendo 10 de 11 en canastas de dos puntos (91%) y 4 de 8 desde la línea de personal (50%).

Completó su gran partido repartiendo dos asistencias, recuperando dos balones y forzando ocho faltas hasta alcanzar los 39 créditos de valoración.