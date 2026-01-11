Chase Audige honró la muerte de su madre con una gran actuación en Valencia

El jugador con pasaporte jamaicano, fichaje realizado por el Unicaja hace unas semanas, le transmitió al técnico Ibon Navarro que deseaba ser alineado, por lo que no se ausentó para acudir al funeral de su madre.

Audige logró ante el Valencia veinte puntos, dos asistencias, dos tapones y un dieciocho de valoración, con lo que contribuyó al éxito del equipo malagueño, que derrotó al Valencia Basket, siendo éste el primer partido que pierde en el Roig Arena en la presente temporada en la Liga Endesa.

"Ha sido un año muy duro. Perdí a mi madre hace solo dos días y, hace menos de un año, también perdí a mi padre, en mayo de la temporada pasada. Ha sido un año una auténtica locura. Todo el mérito y toda la gloria se los doy a Jesús, al Señor", ha destacado el jugador.

"Ni siquiera sabía si iba a jugar. Se lo dije al entrenador y él simplemente me dijo que me uniera al viaje y que ya veríamos qué pasaba. Sé que Dios, mi madre y mi padre están cuidando de mí. Dios es muy bueno. Todo el mérito es suyo, toda la gloria es para él", señaló en declaraciones a Dzan.

