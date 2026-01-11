11 de enero de 2026 - 17:20
EL Real Madrid será cabeza de serie en la Copa del Rey
Madrid, 11 ene (EFE).- Con su triunfo en Andorra ante el MoraBanc, el Real Madrid se convirtió este domingo en el primer equipo que se asegura ser cabeza de serie en la Copa del Rey de Valencia que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero.
Tras haber sellado su clasificación hace ya algunas jornadas, el equipo que entrena el italiano Sergio Scariolo, líder de la Liga Endesa, se asegura ahora matemáticamente acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros de la clasificación a falta de dos jornadas.