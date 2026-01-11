Los Capitanes se confirman como líderes del Oeste con triunfo sobre Warriors

El equipo de la capital mexicana mantiene la cima con ocho triunfos y dos derrotas, tiene cinco triunfos consecutivos en casa; los Warriors exhiben marca de 5-4 en el mismo sector.

Boo Buie fue el mejor jugador local con 20 puntos y siete rebotes, también destacó el puertorriqueño Ramsés Meléndez con 17 puntos.

Los Capitanes tomaron ventaja 23-21 en un primer periodo en el que las ofensivas exhibieron una aguda falta de puntería.

El local sólo acertó tres de 12 tiros de tres puntos, dos de ellos los convirtió Boo Buie.

Warriors estuvo apenas mejor con tres encestes desde la larga distancia en siete disparos.

En el segundo cuarto Santa Cruz mejoró gracias a la mano caliente de Marques Bolden, quien estuvo perfecto desde la línea de tres en su trío de intentos, que junto a los encestes de Chance McMillian y de Charles Bassey construyeron una ventaja de 49-42.

El quinteto de Galvani, aunque siguió errático en la larga distancia, despertó con el aporte desde la banca que dieron el dominicano Lionel Figeroa y Wade Taylor que le ayudaron a evitar ir con desventaja al descanso e igualar 56-56.

En el regreso a la duela, los Capitanes mantuvieron la intensidad impulsados por Ahmad Caver y Ramsés Meléndez, pero apenas lograron despegarse 88-86 ante unos Warriors que aguantaron gracias a los encestes de McMillian, Bassey, Bolden y Malevy Leons, quien además de sus puntos fue dominante en la pintura.

La paridad se mantuvo en el último periodo que se puso 102-102 con seis minutos en el reloj.

A 22 segundos del final el argentino Tomas Chapero y Bouknight encontraron una racha para despegarse 117-113, ventaja que Meléndez sentenció con un triple, para llevarse la victoria 122-118.

En su siguiente partido, los Capitanes recibirán a los Río Grande Valley Vipers el próximo martes.