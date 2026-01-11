Los Clippers remontan en Detroit, los Spurs asaltan Boston y los Cavs se vengan de Wolves

Con Kawhi Leonard (26 puntos), John Collins (25 y 5 triples) y James Harden (19) al frente, los Clippers firmaron una gran remontada en el campo de los líderes del Este y triunfaron por 98-92.

Los angelinos sumaron su segunda victoria consecutiva y siguen presionando por una plaza en la zona de 'playoffs'. En este momento, ocupan la undécima posición (15-23).

Los Pistons, sin Cade Cunningham ni Jalen Duren, pagaron un último período perdido 16-30, en el que se atascaron por completo con el triple (0 de 6). Su máximo anotador fue Duncan Robinson, con veinte puntos.

También sellaron una gran victoria a domicilio los Spurs, que con 21 puntos del francés Victor Wembanyama y de De'Aaron Fox doblegaron a los Celtics en el TD Garden (100-95).

Wembanyama comenzó el partido como suplente, al igual que en el anterior cruce ganado a los Lakers.

Los Spurs incrementaron su balance a 27-11, el segundo mejor en el Oeste, detrás de los Oklahoma City Thunder (32-7).

Hugo González fue titular en el quinteto de los Celtics y aportó cuatro rebotes y tres asistencias en doce minutos. El líder anotador de Bostonn fue Derrick White, con 29 puntos, apoyado por los 27 de Jaylen Brown.

Después del partido aplazado de forma surrealista el pasado jueves por condensación en la pista del United Center, los Chicago Bulls volvieron a competir en su parqué y doblegaron 125-107 a los Dallas Mavericks, huérfanos de Anthony Davis.

El ex de los Lakers podría perderse varios meses de temporada por una lesión en los ligamentos de la mano izquierda.

Coby White dirigió la victoria de los Bulls con 22 puntos, mientras que el máximo anotador de Dallas fue Ryan Nembhard, con 16.

Los Cavaliers dejaron atrás la derrota sufrida el pasado jueves en el campo de los Timberwolves y se tomaron la revancha en casa ante este mismo rival al ganar por 146-134 y al rozar el 60 % de acierto en tiros, con Donovan Mitchell al frente.

Donovan Mitchell llevó de la mano a los Cavs con 28 puntos y 8 asistencias y fue uno de cuatro jugadores de Cleveland que acabaron por arriba de los 20 puntos.

El ala pívot Evan Mobley firmó 24 puntos (11 de 16 en tiros), Jaylon Tyson selló 23 saliendo del banquillo con un perfecto cuatro de cuatro desde el arco, Darius Garland aportó 22 puntos (10 de 13) y Sam Merrill contribuyó con 20 puntos y 5 de 6 en triples.

En Cleveland, Anthony Edwards anotó 25 puntos, con 10 de 24 en tiros de campo, al igual que Naz Reid, quien conectó 5 de los 6 triples lanzados, saliendo del banquillo.

Se dieron una alegría los Indiana Pacers, que ganaron 129-99 a los Miami Heat impulsados por 26 puntos de Aaron Nembhard para sumar su segunda victoria consecutiva.

El equipo de Rick Carlisle, hundido en la última plaza del Este, frenó a unos Heat en los que el mexicano Jaime Jáquez Jr metió 16 puntos y capturó siete rebotes.