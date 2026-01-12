Edwards frena a los Spurs, los Knicks presionan a los Pistons y OKC pasa el rodillo

En un fin de semana deportivo estadounidense en el que los focos estuvieron puestos en los 'playoffs' de la NFL, la NBA organizó una jornada de diez partidos que incluyó un derbi español ganado por los Memphis Grizzlies de Santi Aldama (15 puntos) a los Brooklyn Nets del técnico Jordi Fernández.

Edwards tomó la última palabra en el thriller de Minneapolis, al conectar la canasta decisiva a 17 segundos del final para frenar a los San Antonio Spurs, segundos en el Oeste.

'Ant' selló 23 puntos y Donte DiVincenzo se salió con 19 puntos, nueve rebotes, siete asistencias y tres robos para los Wolves, que sobrevivieron al potente regreso del francés Victor Wembanyama al quinteto titular de los Spurs.

Wemby anotó 29 puntos y capturó seis rebotes en 26 minutos en pista, pero su equipo terminó pagando su modesto 38 % de aciert en tiros de campo a nivel grupal.

No fallaron los Thunder, que doblegaron 124-112 a los Miami Heat en el regreso, con 29 puntos y ocho asistencias, de Shai Gilgeous Alexander.

OKC luce el mejor balance de la NBA, con 33 victorias y solo siete derrotas, y se perfila como favorito para retener el anillo de campeón ganado el curso pasado.

En el Este mandan los Detroit Pistons (28-10), pero su derrota del sábado unida a la victoria de este domingo de los Knicks (25-14) redujo su margen.

Los Knicks se impusieron 123-114 a los Portland Trail Blazers con 26 puntos, seis rebotes y ocho asistencias de Jalen Brunson y 24 puntos de OG Anunoby.

Fue una victoria de mérito para los Knicks frente a unos Blazers que llevaban cinco victorias consecutivas.

En el 'derbi español', Santi Aldama firmó 15 puntos en la victoria 103-98 conseguida por los Memphis Grizzlies contra los Brooklyn Nets.

Aldama acabó el partido con 15 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres tapones en 33 minutos de calidad saliendo del banquillo para los Grizzlies. El canario conectó siete de sus diez tiros de campo, con uno de dos en triples, y también logró un robo.

Cedric Coward selló 21 puntos y ocho asistencias, y metió dos de sus cinco triples en el tramo final del encuentro para romper el equilibrio.

Memphis se repuso después de dos derrotas consecutivas y se colocó décimo en la Conferencia Oeste con un balance de 17 victorias y 22 derrotas.

La etapa de CJ McCollum en los Atlanta Hawks, a los que llegó a cambio de Trae Young procedente de los Washington Wizards, comenzó por todo lo alto, con un triunfo en el Chase Center de San Francisco ante los Warriors (124-111).

Jalen Johnson firmó un doble doble de 23 puntos y once rebotes, Nickeil Alexander-Walker aportó 23, Luke Kennard selló 22 y McCollum contribuyó con doce saliendo del banquillo. A los Warriors no les bastó con los 31 puntos de Steph Curry.

Trae Young sigue sin debutar con los Wizards, que perdieron 112-93 en el campo de los Phoenix Suns.

Entre los demás resultados, los Denver Nuggets, sin el serbio Nikola Jokic, ganaron a los Milwaukee Bucks (108-104) y los Sacramento Kings se impusieron a los Houston Rockets (111-98).