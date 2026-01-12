Surne Bilbao y PAOK rememoran en Miribilla la final de 2025 luchando por el liderato

Un partido al que los dos equipos llegan tras haber ganado en las dos primeras jornadas al Sporting de Portugal y al Prievizda eslovaco y del que el que gane saldrá ya prácticamente clasificado para los cuartos de final.

No obstante, a los dos conjuntos se les presume en esa penúltima fase del torneo ante la claridad con la que se impusieron a sus otros dos rivales de grupo.

El Surne ganó en la primera jornada al Sporting en el Bilbao Arena por 94-79 y en la segunda en Eslovaquia por un arrollador 46-83; el PAOK, por su parte, se impuso en Salónica al Prievidza por 101-70 y en Lisboa al Sporting por un más ajustado 62-70.

El equipo que dirige la leyenda eslovena Jurij Zdovc es un grupo al uso en la competición, con un bloque de jugadores americanos, en este caso media docena, algunos locales con presencia en la rotación, en principio tres, y algún aderezo, como el exterior lituano Tomas Dimsa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Junto a Dimsa, completan el equipo titular los exteriores Breerin Tyree y Nikos Persidis y los interiores Cleveland Melvin (18,7 puntos, 4,7 rebotes y 19,3 de valoración en Europa), jugador clave, y Ben Moore.

La rotación principal se completa con los exteriores Antonis Konaris y Timmy Allen y el pívot Marvin Jones, quien vivirá una jornada de sensaciones encontradas porque el curso anterior estaba en Bilbao y fue de los que lideró las celebraciones del primer título europeo del Bilbao Basket y, por equipos, del deporte profesional vizcaíno.

En la última jornada liguera que disputó -una derrota en la prórroga a domicilio ante el Mykonos (101-94)-, en el PAOK, cuarto en la liga griega aunque con un partido menos disputado, también jugaron Patrick Beverley y el pívot el año pasado en Andorra Nikos Chougkaz, que no lo habían hecho en los anteriores encuentros continentales.

El Surne Bilbao, por su parte, encara el partido con las bajas de Stefan Lazarevic y Amar Sylla por sendos esguinces, el del alero de rodilla y el del pívot de tobillo.