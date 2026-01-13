98-96. Siakam castiga a los Celtics

Los Celtics, sin Jaylen Brown, perdieron tres de sus últimos cuatro partidos y no pasaron de un 45 % de acierto en tiros de campo, lo que certificó sus problemas ofensivos en una temporada en la que no pueden contar con su mejor jugador, Jayson Tatum.

Boston venía de una derrota 95-100 contra los San Antonio Spurs, en la que tuvieron los peores números ofensivos de su temporada, y este lunes en Indianápolis no pasaron de los 96.

Los Celtics tuvieron una ventaja nueve puntos en el segundo período y, tras ser remontados, habían conseguido igualar el partido 96-96, antes de que Siakam sellara la jugada decisiva.

El ex de los Toronto Raptors refrendó un partido brillante con 21 puntos (10 de 15 en tiros de campo), ocho rebotes y seis asistencias. Jay Huff aportó 20 puntos y Aaron Nembhard metió 13 para los Pacers, colisitas del Este (9-31), que sumaron su tercera victoria seguida.

En los Celtics, Payton Pritchard fue el máximo anotador con 23 puntos.

Hugo González conectó uno de sus dos tiros de campo en los 14 minutos en pista que le dio el técnico Joe Mazzulla.