El Barça firmará una nueva licencia de diez años con Euroliga con condiciones

Desde el club azulgrana recuerdan a EFE que el Barça es un club cofundador de la Euroliga y que para concretar la firma, la entidad catalana necesita una serie de garantías de que la citada competición será "la mejor posible".

Este acuerdo para los próximos diez años tiene que se ratificado durante la próxima reunión de la junta directiva, que se celebrará el 22 de enero.

El presidente azulgrana, Joan Laporta, anunció a principios de diciembre que el club catalán había presentado a la Euroliga una propuesta para renovar su licencia, pero con la opción de tener "libertad de movimientos" para estudiar el torneo continental que impulsa la NBA.

"Con la Euroliga se acaba la licencia en junio de 2026 y los clubes que no la renueven pierden sus derechos como fundadores. Hemos hecho la propuesta de renovar con ellos, pero con la opción de tener libertad de movimientos en el caso de que la propuesta de la NBA prospere", afirmó.

Las dudas del Barça estribaban en que la NBA le garantiza unos ingresos fijos "muy superiores" en comparación con los de la Euroliga.

Pero durante una reunión telemática celebrada este martes con el resto de clubes propietarios, el club catalán ha anunciado sus planes a 48 horas de que se cierre el plazo que se dieron los clubes para cerrar el asunto, que concluyeron que todo tendría que estar finiquitado antes del 15 de enero.

Con esta decisión, únicamente quedan tres clubes del grupo de accionistas de la Euroliga por firmar la extensión de la misma, todos ellos con una casuística diferente. Se trata del Real Madrid, el Fenerbahce turco y el ASVEL francés.

El Real Madrid se presenta como uno de los activos de la NBA en su política de expansión europea; en el caso del Fenerbahce vive un periodo convulso después de que su presidente (Sadettin Saran) diera positivo en un test de drogas, mientras que el ASVEL vive momentos de incertidumbre en su proyecto.