Fabien Causeur se retira como jugador de baloncesto profesional

Causeur, de 38 años, jugó en el Real Madrid durante siete temporadas, durante las que disputó 486 partidos.

En ese tiempo como jugador blanco ganó 14 títulos: 2 Copas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 6 Supercopas de España.

El francés es el tercer extranjero que más partidos ha disputado en la historia del Real Madrid.

También militó en el Baskonia durante cinco temporadas, entre 2012 y 2015. A Vitoria llegó procedente del Chilet francés.

Tras su estancia en el Baskonia, Causeur pasó al Bamberg alemán, en el que estuvo la campaña 2016/2017 antes de dar el salto al Real Madrid.

Su último club fue el Olimpia Milán (2024-2025) a las órdenes de Ettore Messina. Tras dejar Italia se encontraba como agente libre.