Harden supera a O'Neal como noveno máximo anotador, Doncic no le basta a los Lakers

A sus 36 años, Harden necesitaba quince puntos para adelantar a O'Neal en la tabla de máximos anotadores de la NBA y selló 32 en la victoria 117-109 de Los Ángeles Clippers en casa ante los Charlotte Hornets.

El máximo anotador histórico de la NBA es LeBron James.

Ante los Hornets, Harden consiguió además diez asistencias y cuatro robos, y contó con el apoyo de un Kawhi Leonard de 35 puntos.

Los Clippers sumaron su tercera victoria consecutiva y presionan a los Memphis Grizzlies por una plaza en el 'play-in' del Oeste.

Viven un momento complicado los Lakers, que sufrieron en el campo de los Kings su tercera derrota consecutiva, pese a otra gran actuación de Luka Doncic.

El esloveno firmó 42 puntos, siete rebotes, ocho asistencias y cuatro robos, con 16 de 25 en tiros de campo, pese a su dos de nueve desde el arco.

Los Kings, que solo habían ganado nueve partidos de 39 este año, doblegaron a los angelinos impulsados por 32 puntos de DeMar DeRozan. Russel Westbrook, exjugador de los Lakers, se lució con 22 puntos, cinco rebotes y siete asistencias.

LeBron James firmó 22 puntos para los Lakers y estrenó un parche conmemorativo en su camiseta que celebra su temporada número 23 en la NBA, un récord absoluto.

El parche usado por LeBron fue realizado por la empresa de coleccionables Topps y el cuádruple campeón NBA lo llevará hasta el final de la presente temporada.

El parche está dividido en cuatro colores, que hacen referencia al paso de James por Cleveland Cavaliers, Miami Heat, su regreso a los Cavaliers y, por último, su marcha a Los Angeles Lakers.

Los Celtics perdieron su tercer partido en los últimos cuatro en una noche en la que Hugo González anotó dos puntos y capturó un rebote saliendo del banquillo.

González conectó uno de sus dos tiros de campo en los 14 minutos en pista que le dio el técnico Joe Mazzulla.

Los Celtics, sin Jaylen Brown, perdieron tres de sus últimos cuatro partidos y no pasaron de un 45 % de acierto en tiros de campo, lo que certificó sus problemas ofensivos en una temporada en la que no pueden contar con su mejor jugador, Jayson Tatum.

Boston venía de una derrota 95-100 contra los San Antonio Spurs en la que tuvo los peores números ofensivos de su temporada y este lunes en Indianápolis no pasaron de los 96.

Siakam selló la jugada decisiva con siete segundos para el final para refrendar un partido brillante con 21 puntos (10 de 15 en tiros de campo), ocho rebotes y seis asistencias. En los Celtics, Payton Pritchard fue el máximo anotador con 23 puntos.

También cayeron los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, doblegados 113-105 por los Dallas Mavericks, con 27 puntos del novato Cooper Flagg, número uno absoluto en el último draft.

Los Nets, en los que Michael Porter Jr metió 28 puntos, son antepenúltimos en el Este (11-26) y llevan cuatro derrotas consecutivas.

Kevin Love regresó a Cleveland, donde fue campeón de la NBA con los Cavaliers, esta vez con la camiseta de los Utah Jazz y recibió una sentida ovación de sus exaficionados.

Love anotó once puntos y conectó tres triples en la victoria de sus Jazz, en los que Keyonte George selló 32 puntos y nueve asistencias.

Los Cavs perdieron tres de sus últimos cinco partidos y ocupan la sexta plaza en el Este con un balance de 22 victorias y 19 derrotas.

También ganaron a domicilio los Philadelphia 76ers, que arrollaron a los Toronto Raptors (115-102) con una espectacular primera mitad, en la que metieron 80 puntos.

Tyrese Maxey lideró a los Sixers con 33 puntos y Joel Embiid aportó 27 para el equipo de Nick Nurse.