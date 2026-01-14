Los Capitanes mantienen invicto en casa y la cima del Oeste con triunfo ante Vipers

Fue la sexta victoria en fila para el quinteto dirigido por el brasileño Vitor Galvani, que se mantienen en el primer lugar de su conferencia con nueve ganados y dos perdidos; los Vipers quedaron con marca de 5-4 en el mismo sector.

James Bouknight fue el mejor anotador local con 19 puntos, seguido del dominicano Lionel Figueroa, con 17; también lució Anderson García, otro dominicano, con 13 rebotes.

Los Capitanes entraron desconectados a la duela; imprecisiones, pérdidas de balón, fallas en tiros de campo y desde la línea les pasaron factura en un desastroso primer cuarto en el que estuvieron abajo 28-12.

Los Vipers aprovecharon las circunstancias, fueron una apisonadora gracias a la velocidad en sus transiciones y a una intensa defensa; forjaron una ventaja de 36-25 en el primer cuarto respaldados en la efectividad de Tristen Newton, Tristen Newton y Teddy Allen.

En el segundo periodo el quinteto de la capital mexicana salió del letargo, mejoró en los rebotes recuperados a la defensiva, de la mano de Andersson García y del argentino Tomas Chapero, más la puntería de James Bouknight para dar la vuelta al marcador 40-39 a la mitad del cuarto.

Una reacción que mantuvo empujado por el puertorriqueño Ramsés Meléndez y el chileno Felipe Haase para irse al descanso con ventaja de 61-55.

Al regreso del descanso la frustración por la sucesión de errores afectó a los integrantes de Río Grande Valley, demasiado ocupados en reclamos contra los árbitros, lo que aprovechó Capitanes para alargar la ventaja 89-83.

En el último periodo la filial de los Houston Rockets de la NBA llegó a recortar hasta cuatro puntos la desventaja, pero Bouknight, Buie y Haase apagaron la reacción para alejar al local 103-90 a cinco minutos del final, golpe en el ánimo de los Vipers que se desfondaron Wade Taylor, Caver y Figueroa se sumaron a la seguidilla de puntos construida por Capitanes para sellar el 122-97.

Los Capitanes y los Vipers volverán a enfrentarse el miércoles en la Arena de la Ciudad de México.