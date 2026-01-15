112-101. Los Kings mandan en el regreso de Mike Brown a Sacramento

Pese a la derrota, los Knicks (25-15) conservan la segunda plaza del Este, con un partido de ventaja sobre los Boston Celtics.

Los Kings (11-30), por su parte, enlazaron tres triunfos seguidos por primera vez esta temporada, aunque continúan penúltimos en el Oeste, solo delante de los New Orleans Pelicans.

Hoy, Nueva York tuvo la primera ventaja del partido con canastas de Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, pero con menos de 2 minutos disputados, un triple de Zach LaVine puso por delante a los Kings, que ya no volvieron a mirar atrás.

Su máxima ventaja, en el tercer cuarto, fue de 25 puntos.

DeMar DeRozan fue el máximo anotador de Sacramento con 27 puntos, LaVine hizo 25, Precious Achiuwa firmó un doble-doble con 20 puntos y 14 rebotes, mientras que Russel Westbrook terminó con 19 puntos y 11 asistencias.

Brown fue despedido como entrenador de los Kings en diciembre de 2024 tras dos temporadas y media en el banquillo de Sacramento.

Los Kings despidieron a Brown por teléfono cuando estaba a punto de abordar un avión con el equipo, unas formas que desataron críticas en la liga.

En su primera campaña en Sacramento, Brown fue elegido 'Entrenador del Año' de la NBA tras llevar a los Kings a los 'playoff' por primera vez en 17 años. En el momento de su despido, acababa de firmar una ampliación de contrato hasta 2028.

Brown, uno de los mentores de Jordi Fernández, asumió en banquillo de los Knicks a inicio de esta temporada, habiendo conquistado ya la NBA Cup.