116-113. Los Nets de Jordi Fernández se estrellan en Nueva Orleans

En cruce entre el último del Oeste y el antepenúltimo del Este, los Pelicans se hicieron con la victoria con Trey Murphy y Zion Williamson al frente. Murphy selló 34 puntos y nueve rebotes, mientras que Zion consiguió 25 puntos con once de catorce en tiros.

Los Pelicans sumaron su décima victoria de la temporada y tienen un balance de 10-33, mientras que los Nets perdieron su quinto partido consecutivo y tienen una marca de 11-27.

Michael Porter Jr volvió a ser el líder anotador de los Nets, con veinte puntos, y el novato ruso Egor Demin aportó 17 puntos.

En Philadelphia, los Cleveland Cavaliers arrollaron a los 76ers impulsados por 35 puntos, siete rebotes y nueve asistencias de Donovan Mitchell, que conectó cinco triples.

Los Cavs cortaron el buen momento de los 76ers y de Tyrese Maxey, que no pasó de los catorce puntos tras meter 38 y 33 puntos en sus dos anteriores encuentros.

También ganaron a domicilio los Toronto Raptors, que triunfaron en el campo de los Indiana Pacers 115-101 con 30 puntos de Brandon Ingram y 26 puntos y trece rebotes de Scottie Barnes.

Por su parte, los Chicago Bulls tumbaron a los Utah Jazz (128-126) con una bandeja ganadora de Nikola Vucevic con cuatro segundos para el final que puso la guinda a su partido de 35 puntos.