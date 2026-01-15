118-111. Los Magic remontan en el estreno de la NBA en Berlín ante los Grizzlies

La NBA programó dos partidos en Europa, el de este jueves en Berlín y el que va a disputarse el domingo en Londres, ciudad que alberga encuentros de la Liga estadounidense por décima vez en su historia.

Un partido especial para los hermanos Franz y Moritz Wagner y el brasileño-germano Tristan Da Silva: Franz, una de las estrellas de los Magic, volvió al quinteto inicial después de estar alejado de la pista desde el 7 de diciembre debido a un esguince de tobillo.

Un partido que empezó con claro dominio del equipo de Santi Aldama durante el primer y segundo cuarto, donde llegó a estar 20 puntos por encima de los de Orlando antes del descanso (58-67).

En el tercer cuarto, los Magic reaccionaron gracias a los 26 puntos del estadounidense Paolo Banchero, donde dejaron el tercer cuarto 5 puntos por encima de los Grizzlies.

El último cuarto evolucionó muy ajustado para ambos equipos, pero Anthony Rubén y Franz Wagner se echaron el equipo a la espalda marcando 21 y 18 puntos, respectivamente, que fueron clave para que los Magic remontaran y se llevaran la victoria del primer partido en tierras alemanas.

Por parte de los Grizzlies, Jaren Jackson y el español Santi Aldama fueron los máximos anotadores del partido, con 30 y 18 puntos, respectivamente.

Estos dos equipos volverán a enfrentarse este domingo en Londres.