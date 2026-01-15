Brasileño Pacheco sueña repetir "increíble" primera vuelta en Coruña, aspirante al ascenso

“Ojalá podamos hacer el mismo récord, sería algo increíble. Pero creo que nosotros, como equipo e individualmente, debemos enfocarnos siempre en el próximo partido, en el día a día. Hay que ir paso a paso, partido a partido”, manifestó.

A Pachecho no le sorprende el rendimiento que ha ofrecido su equipo durante esta primera vuelta, la cual cerró como líder destacado de Primera FEB (segunda categoría del baloncesto español) con un balance de 14 victorias y una sola derrota, en el derbi ante el Obradoiro, su escolta en la tabla, con dos triunfos menos.

“Conociendo a los compañeros con los que ya había compartido equipo y la mentalidad de Carles (Marco, el entrenador), sabía que nuestro equipo iba a salir cada noche a competir. Las victorias, obviamente, no se pueden predecir, pero cuando llegué y vi al equipo competir en la Copa -Galicia- me di cuenta de que había algo especial”, subrayó.

Tras ser reconocido como el mejor jugador de su equipo en diciembre, Pacheco afirmó estar “totalmente” recuperado de la lesión de tobillo sufrida en octubre.

“Me incomodó por un tiempo un poco largo, pero ya estoy bien. Intenté forzar un poco la vuelta antes de tiempo porque quería ayudar al equipo, y por eso volví a sentir la lesión”, explicó.

A nivel personal, admitió encontrarse "muy bien" en el Básquet Coruña, al que llegó el pasado verano procedente del Tizona Burgos.

“Yo soy sólo una pieza más, importante como todas, de este rompecabezas que es el Leyma, del que estoy contentísimo de ser parte, no sólo por ser un equipo ganador, sino porque compite y lo da todo cada noche. Me identifico mucho con nuestra manera de jugar”, sentenció.