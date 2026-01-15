Clásico de altos vuelos en el Movistar Arena

El equipo catalán viaja a Madrid con la intención de mantenerse en lo más alto de la clasificación de la máxima competición europea, donde ocupa la cuarta posición con el mismo balance de victorias que el Hapoel IBI Tel Aviv -líder-, el Mónaco y el Valencia Basket.

Suma el Barça 14 victorias en las 21 primeras jornadas, un triunfo más que su próximo rival, que este curso solo ha perdido un partido como local -ante el Panathinaikos (77-87) el pasado 13 de noviembre- de los nueve que ha disputado en la Euroliga.

En la Liga Endesa, el conjunto blanco también se ha mostrado sólido en casa. Sólo suma una derrota en el Movistar Arena, la ya mencionada contra el Barça, que puso fin a la racha histórica de victorias consecutivas (37) como anfitrión conseguida por un equipo en la ACB.

Por ello, el técnico Xavi Pascual ha insistido en los últimos días que ganar dos veces seguidas como visitante al equipo blanco será un reto más que complicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y eso que el Barça se encuentra en uno de los mejores momentos de la temporada, tanto a nivel de resultados como desde el punto de vista del rendimiento individual de los jugadores.

Desde la llegada del técnico de Gavá hace poco menos de tres meses, el conjunto catalán ha ganado 15 partidos (siete en la Euroliga y ocho en la Liga Endesa) y sólo ha perdido ante el Anadolu Efes (74-73), el Fenerbahce (72-71) y el Mónaco (74-90).

Unos resultados que se explican por la capacidad de competir ante cualquier equipo, con un baloncesto sólido y solidario, en el que todos los jugadores suman.

El último ejemplo de la implicación de todo el plantel es el caso del pívot Youssoupha Fall que, sin apenas protagonismo con Joan Peñarroya, fue el máximo anotador de su equipo con 15 puntos en la última victoria frente al Covirán Granada (108-71), colista de la Liga Endesa.

El africano no es el único jugador que ha mejorado sus prestaciones con el técnico de Gavà. El ala-pívot Miles Norris y el pívot Willy Hernangómez, que viene de anotar 10, 16 y 11 puntos en los últimos partidos, se han convertido en jugadores útiles de la segunda unidad.

También han mejorado su rendimiento el base Tomas Satoransky en la dirección del equipo y el escolta Myles Cale, especialista defensivo, mientras que Pascual ha recuperado en las últimas semanas a jugadores importantes como el base Nico Laprovittola, el ala-pívot Tornike Shengelia y el pívot Jan Vesely.

El base Juan Núñez y el alero Willy Clyburn, cuyo regreso está previsto para dentro de dos semanas, son las únicas bajas del Barça para intentar ganar al Real Madrid en la Euroliga, algo que no sucede desde el 3 de enero de 2024 (83-78).

Desde entonces, el Barça cuenta por derrotas (90-97, 96-91 y 92-101) los duelos continentales frente al conjunto blanco.

Para poner fin a esta racha, el equipo azulgrana, además de cuajar una buena actuación defensiva, deberá estar fino ofensivamente. En la victoria liguera del pasado 4 de enero, registró un alto porcentaje de acierto superior al 55% en tiros de dos (23 de 42) y en triples (14 de 25), mientras que anotó un 89% de los tiros libres que tiró (17 de 19). Pascual ya ha detectado cuál será la clave del encuentro.