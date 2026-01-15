El Dubai Basketball ficha al brasileño Caboclo hasta el final de la temporada

El jugador de 30 años se desvinculó recientemente del Hapoel Tel Aviv, club que ni siquiera le inscribió en la Euroliga debido a una lesión en la espalda, que provocó que el interior brasileño tuviese que pasar por el quirófano y se perdiese buena parte de la temporada.

La llegada de Caboclo aumentará la rotación interior del club emiratí, que perdió para lo que resta de campaña al francés Mam Jaiteh por una rotura en el tendón de Aquiles.

El pívot ya disputó la Euroliga en la 2023-2024 en las filas del Partizan de Belgrado, con el que acumuló unos guarismos de 9,4 puntos y 4 rebotes en 27 partidos.

Elegido en el puesto 20 de la primera ronda del 'draft' de la NBA en 2014 por los Toronto Raptors, Caboclo, tras formarse en el Pinheiros de su país, jugó en la liga estadounidense -Toronto, Sacramento, Houston y Memphis- hasta 2021, año en el que dio su salto a Europa de la mano del Limoges francés.

En los años posteriores, el atlético interior acumuló experiencias en México, Alemania, Serbia e Israel. Su nombre también había sido vinculado con equipos españoles como el Barça y el Real Madrid, en diferentes etapas.

Caboclo ya se ha incorporado a la disciplina del Dubai, según informó el club, aunque no ha entrado en la convocatoria para el partido de este jueves en la Euroliga ante el Virtus de Bolonia.

El Dubai Basketball, equipo debutante esta temporada en la máxima competición europea, ocupa actualmente la decimotercera posición de la tabla con un balance de 10 victorias y 11 derrotas.